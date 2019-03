Le probabili di Fiorentina-Lazio - Dubbi in porta per entrambe

© foto di Insidefoto/Image Sport

L'ultimo treno per l'Europa League per i viola, l'ennesima chance per ambire ancora alla Champions per i biancocelesti: una sfida dal sapore europeo quella tra Fiorentina e Lazio che andrà in scena allo stadio Artemio Franchi domenica 10 marzo alle 20.30. I padroni di casa non vincono dalla sfida contro la SPAL mentra tra le mura amiche i 3 punti mancano addirittura dal 30 gennaio quando il roboante 7-1 contro la Roma proiettò la squadra di Pioli in semifinale di Coppa Italia. Dall'altra parte ci sarà il passato del tecnico Pioli, quella Lazio che con lui raggiunse per l'ultima volta in Champions League (eliminato ai preliminari dal Bayer Leverkusen) e che, sulla scia dell'entusiasmo post derby, vuole continuare a sperare in quarto posto che dista attualmente 6 lunghezze in attesa del recupero con l'Udinese. Ad arbitrare il match sarà il signor Orsato di Schio.

QUI FIORENTINA - Deve tornare a vincere la squadra di Pioli se vuole continuare a sperare in un posto in Europa League attraverso il piazzamento in campionato. Ha qualche problema il tecnico viola che dovrà rinunciare a Pjaca fino a fine stagione per la rottura del crociato e nutre ancora dei dubbi sui recuperi di Lafont e Dabo. Sarà ancora 4-3-3 con il portiere francese che svolgerà il provino decisivo a ridosso della partita per verificare che lo distorsione alla caviglia di Bergamo sia ormai alle spalle, se non dovessere farcela ci sarà Terracciano a difendere i pali con Milenkovic e Biraghi nel ruolo di terzini e Pezzella-Hugo al centro. A centrocampo Veretout è sicuro del posto con Fernandes non al meglio così come Dabo - ma almeno uno dei due dovrebbe essere in campo - e Benassi che dovrebbero agire ai suoi fianchi. Ballottaggio in avanti per Gerson che si gioca la titolarità con Mirallas e Simeone mentre Muriel e Chiesa sono già certi di scendere in campo dal primo minuto.

QUI LAZIO – Può tirare un sospiro di sollievo il tecnico della Lazio, Simone Inzaghi, che quasi certamente dovrà rinunciare a Strakosha nella trasferta di Firenze, ma recupera Lulic. L'esterno, infatti, ha ricevuto sensazioni positive dall'allenamento e dovrebbe essere regolarmente in campo, in caso pronto Durmisi. In porta, quindi, se il provino decisivo non darà la piena certezza del recupero anrà Proto con la linea difensiva composta da Bastos, Acerbi e Radu. In mediana Leiva agirà in cabina di regia con Luis Alberto e Milinkovic-Savic ai fianchi e Marusic a destra con il ballottaggio Lulic-Durmisi a sinistra che vede favorito il bosniaco. In attacco certo del posto Immobile mentre al suo fianco è favorito Correa con Caicedo pronto a subentrare a partita in corso.

PROBABILI FORMAZIONI

FIORENTINA (4-3-3) - Lafont; Milenkovic, Pezzella, Hugo, Biraghi; Fernandes, Veretout, Benassi; Gerson, Muriel, Chiesa. A disp: Terracciano, Ceccherini, Hancko, Laurini, Dabo, Nordgaard, Graiciar, Simeone, Mirallas. Allenatore: Pioli

LAZIO (3-5-2) - Proto; Bastos, Acerbi, Radu; Marusic, Luis Alberto, Leiva, Milinkovic-Savic, Lulic; Immobile, Correa. A disp: Strakosha, Guerrieri, Luiz Felipe, Patric, Durmisi, Romulo, Badelj, Cataldi, Jordao, Caicedo, Neto. Allenatore: Inzaghi