Le probabili formazioni di Atalanta-Torino: c'è Ilicic. Emergenza Mazzarri

Il derby emiliano è andato al Bologna (1-0 sulla SPAL nel finale), il programma di una seconda giornata di campionato fatta da tanti big match va avanti. Si riparte da Milan-Brescia, stasera lo scontro al vertice tra Juve e Napoli, domani il derby di Roma. Di seguito le ultime dai rispettivi centri sportivi, grazie ai nostri inviati sui campi.

QUI ATALANTA: tutti a disposizione per Gasperini che dovrebbe riconfermare dieci undicesimi della sfida di Ferrara. Rientra infatti dalla squalifica Ilicic, che sarà schierato al fianco di Gomez trequarti. Alle spalle di chi? In questo momento Zapata è nettamente favorito su Muriel per una maglia da titolare.

QUI TORINO: Berenguer al posto del dolorante Zaza in attacco, al fianco di Belotti. Caso Nkoulou a parte, Mazzarri ha i giocatori contati anche in difesa: ballottaggio Djidji-Bonifazi per completare il reparto con Izzo e Bremer. Meite favorito su Lukic a centrocampo.