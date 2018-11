Le probabili formazioni di Bologna-Atalanta - Forse Danilo, Gollini rischia

Fischio d'inizio domani alle ore 18.00. Su TMW la cronaca testuale, le pagelle e le voci dei protagonisti

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dopo un deludente inizio di stagione, la lunga rincorsa dell'Atalanta verso l'Europa passa da Bologna, dove troverà la formazione di Filippo Inzaghi in cerca di punti pesanti per allontanare lo spettro della zona retrocessione: è a quota 9 a +3 dall'Empoli terzultimo. Il Dall'Ara nell'ultimo mese è stato un fortino per i rossoblù, che non vi perdono dal 1 settembre - da lì in poi due vittorie (contro Roma e Udinese) e un pareggio (in rimonta contro il Torino) - anche se bisogna ricordare che nelle ultime due stagioni Gomez e compagni hanno sempre sbancato lo stadio dei felsinei. L’ultima vittoria del Bologna tra le mura amiche contro l'Atalanta risale infatti al 1 novembre 2015. Nel complesso il bilancio dei precedenti tra queste due squadre è in equilibrio, con 32 pareggi, 40 vittorie dei rossoblù e 39 nerazzurri. Arbitrerà il sig. La Penna, fischio d'inizio in programma alle ore 18.00.

COME ARRIVA IL BOLOGNA - È passato più di un mese dall’ultima vittoria del Bologna (2-1 contro l’Udinese il 30 settembre), che è reduce da due pareggi per 2-2 contro il Torino e nel derby emiliano col Sassuolo. Inzaghi riparte dalla bella prestazione del Mapei Stadium e confermerà in gran parte il 4-3-3 di sette giorni fa, considerando che difficilmente riuscirà a recuperare Danilo. In difesa dunque spazio a Gonzalez e Helander, con Calabresi e Mbaye sulle corsie esterne. A centrocampo ballottaggio tra Dzemaili e Poli per affiancare Pulgar e Svanberg. Palacio, Santander e Orsolini formeranno il tridente offensivo. Out Mattiello, da valutare Dijks. La conferenza di Inzaghi è prevista alle ore 13.15.

COME ARRIVA L’ATALANTA - Non c’è due senza tre. O meglio, è questo quello che spera Gasperini, che vuole il terzo successo consecutivo per rilanciare definitivamente la sua Dea verso la zona europea: il 6° posto della Fiorentina (a quota 15) dista soltanto 3 lunghezze. Se non ci sono dubbi sul modulo, il 3-4-1-2, il tecnico ha tanti nodi da sciogliere a partire dal portiere: in cima alle gerarchie c’è Gollini, ma Berisha ha fatto molto bene domenica scorsa e potrebbe essere scelto di nuovo. In difesa out Masiello, toccherà al terzetto composto da Toloi, Palomino e Mancini. A centrocampo, sulla destra, Castagne potrebbe essere preferito a Hateboer, mentre davanti Barrow e Zapata si giocano l’unica maglia disponibile per affiancare Gomez e Ilicic. Indisponibili Vernier, Reca e Tumminello. Oggi alle 13.15 parlerà in conferenza stampa Gasperini.

LE PROBABILI FORMAZIONI

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Calabresi, Gonzalez, Helander, Mbaye; Poli, Pulgar, Svanberg; Palacio, Santander, Orsolini.

A disposizione: Da Costa, Santurro, De Maio, Paz, Dzemaili, Nagy, Donsah, Destro, Falcinelli, Okwonkwo, Krejci. Allenatore: Filippo Inzaghi

ATLANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Palomino, Mancini; Castagne, De Roon, Freuler, Gosens; Gomez; Ilicic, Barrow.

A disposizione: Berisha, Rossi, Bettella, Djimsiti, Hateboer, Valzania, Pessina, Adnan, Rigoni, Pasalic, Zapata. Allenatore: Gian Piero Gasperini