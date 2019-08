Le probabili formazioni di Cagliari-Inter: subito Cholito. Conte non cambia

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il derby emiliano è andato al Bologna (1-0 sulla SPAL nel finale), il programma di una seconda giornata di campionato fatta da tanti big match va avanti. Si riparte da Milan-Brescia, stasera lo scontro al vertice tra Juve e Napoli, domani il derby di Roma. Di seguito le ultime dai rispettivi centri sportivi, grazie ai nostri inviati sui campi.

QUI CAGLIARI: tanti dubbi per i sardi. Potrebbe andare subito in campo Simeone, complice il grave infortunio che ha fermato Pavoletti. Spazio a Rafael tra i pali, con Olsen che dovrebbe partire dalla panchina. La principale novità è quella relativa al modulo: Maran pare intenzionato a virare al 3-5-2 con Nandez allargato a destra (in alternativa giocherebbe Pinna, con l'uruguaiano al centro e Ionita out). In alternativa, 4-3-1-2 con Birsa sulla trequarti, o ancora 4-3-2-1 con Castro e lo sloveno alle spalle di Joao Pedro (in caso il Cholito non parta titolare).

QUI INTER: Conte pare intenzionato a confermare l'undici di partenza visto all'esordio contro il Lecce. Convocati De Vrij e Godin, ma in difesa dovrebbe giocare ancora Ranocchia. Da recuperare a pieno regime Alexis Sanchez, che comunque sarà convocato: Lautaro e Lukaku comporranno la coppia titolare.