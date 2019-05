Le probabili formazioni di Cagliari-Lazio - Turnover per Inzaghi

© foto di Federico Gaetano

Cagliari e Lazio, che si sfideranno alla Sardegna Arena alle ore 18 nel match valido per la 36esima giornata di Serie A, arrivano alla terzultima partita del campionato con stati d'animo diversi: i sardi hanno ormai a portata di mano la salvezza mentre i biancocelesti vedono sempre più distante l'Europa League e sembrano avere la mente rivolta alla finale di Coppa Italia da giocare mercoledì prossimo contro l'Atalanta. La squadra di Maran, reduce dall'immeritata sconfitta di Napoli, vuole conquistare la salvezza matematica davanti al proprio pubblico mentre quella di Inzaghi non vive certamente il suo momento migliore con appena 3 punti conquistati nelle ultime 3 partite. Ad arbitrare il match sarà il signor Michael Fabbri della sezione di Ravenna.

COME ARRIVA IL CAGLIARI - "Gli uomini di Inzaghi coniugano quantità e qualità, e non saranno distratti dalla finale di Coppa Italia". Ne è convinto Maran – che non sarà in panchina perché squalificato – che chiede ai suoi l'ultimo sforzo per festeggiare la salvezza nonostante le assenze di Ceppitelli, Faragò e dello squalificato Ionita. Niente turnover per i sardi che schiereranno Cragno tra i pali, Pellegrini e Cacciatore sugli esterni e la coppia centrale formata da Pisacane e Romagna. A centrocampo sicuri del posto sono Deiola, Cigarini e Barella mentre per il ruolo di trequartista è Birsa ad essere in pole position con Padoin a partire dalla panchina. In avanti spazio al doppio centravanti con Pavoletti che sarà affiancato da Cerri, favorito nel ballottaggio con Joao Pedro.

COME ARRIVA LA LAZIO – La finale di Coppa Italia è troppo importante per non rappresentare il pensiero fisso di Simone Inzaghi che, nella sfida contro il Cagliari, darà vita a un ampio turnover. Tra gli esclusi eccellenti ci sono Immobile e Luis Alberto mentre Strakosha e Milinkovic-Savic, alle prese con qualche problema fisico, saranno risparmiati proprio in vista della sfida contro l'Atalanta. In porta, quindi, ci sarà l'esordio in Serie A di Proto mentre in difesa Acerbi è l'unico certo di una maglia con Wallace e Radu favoriti nei rispettivi ballottaggi con Bastos e Luiz Felipe. A centrocampo dovrebbero esserci Marusic e Lulic sugli esterni con Parolo, Badelj e Cataldi in mezzo. In attacco, poi, spazio alla coppia Caicedo- Correa.

LE PROBABILI FORMAZIONI

CAGLIARI (4-3-1-2): Cragno, Cacciatore, Pisacane, Romagna, Pellegrini; Deiola, Cigarini, Barella; Birsa; Pavoletti, Cerri. A disp: Rafael, Kavlan, Leverbe, Lykogiannis, Srna, Oliva, Bradaric,Castro, Padoin, Castro, Joao Pedro, Thereau, Despodov. Allenatore: Rolando Maran

LAZIO (3-5-2): Proto; Wallace, Acerbi, Radu; Marusic, Parolo, Badelj, Cataldi, Lulic; Caicedo, Correa. A disp: Guerrieri, Furlanetto, Bastos, Luiz Felipe, Romulo, Durmisi, Jordao, Luis Alberto, Leiva, Immobile, Neto. Allenatore: Simone Inzaghi