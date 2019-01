Le probabili formazioni di Chievo-Fiorentina - Muriel e Simeone dal 1'

© foto di Insidefoto/Image Sport

Il lunch match domenicale è al Bentegodi, e ospita nella sua vetrina la sfida tra Chievo e Fiorentina. La squadra di casa è probabilmente a una delle ultime chiamate se vuole pensare realisticamente ad una miracolosa salvezza. Lo stesso, però, si può dire anche, spostando però il tutto in ottica corsa all'Europa, per la squadra in maglia viola, costretta di fatto a vincere se non vuole abbandonare il treno per l'Europa. Si preannuncia una battaglia, con due squadre che però di fondo hanno un obiettivo solo.

COME ARRIVA IL CHIEVO - Di Carlo dovrebbe propendere per il 4-3-1-2 e centrocampo a rombo. L'eterno Sorrentino difende la porta clivense, mentre davanti a lui viene confermato Tomovic in difesa, e con lui Rossettini - anche vista la squalifica di Bani - più i terzino Depaoli e Jaroszynski. A centrocampo fuori per squalifica Kiyine, forti chance per Rigoni di affiancare gli altri due mediani Hetemaj e Radovanovic. Giaccherini agirà da trequartista, alle spalle dei due attaccanti. Uno sarà con ogni probabilità Pellissier, per l'altro posto leggermente favorito Stepinski su Meggiorini.

COME ARRIVA LA FIORENTINA - Pioli conferma il suo 4-3-3, ed anche lui è alle prese con un paio di assenze sancite dal Giudice Sportivo. Tra i pali c'è dunque Lafont, ma a sinistra ecco che ha una chance Hancko, con Biraghi out, per comporre la retroguardia con gli altri tre certi del posto: Pezzella, Hugo e Milenkovic. Buone chance per Norgaard in mediana, con Gerson ad insidiarlo, così come si dovrebbe rivedere Benassi accanto a Veretout. Davanti si va verso la seconda di fila del tridente con Chiesa e Muriel a svariare dietro Simeone. Flebili chance per Mirallas.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Chievo (4-3-1-2): Sorrentino; Depaoli, Tomovic, Rossettini, Jaroszynski; Rigoni, Radovanovic, Hetemaj; Giaccherini; Stepinski, Pellissier. A disposizione: Semper, Barba, Cesar, Tanasijevic, Burruchaga, Vignato, Leris, Meggiorini, Djordjevic. Allenatore: Domenico Di Carlo.

Fiorentina (4-3-3): Lafont; Milenkovic, Pezzella, Vitor Hugo, Hancko; Benassi, Norgaard, Veretout; Chiesa, Simeone, Muriel. A disposizione: Terracciano, Brancolini, Laurini, Ceccherini, Dabo, Gerson, Sottil, Eysseric, Pjaca, Mirallas, Thereau, Vlahovic. Allenatore: Stefano Pioli.