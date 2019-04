Le probabili formazioni di Chievo-Parma - Gagliolo ko, dubbio modulo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sale la febbre per ChievoVerona-Parma, gara che potrebbe permettere ai ducali di chiudere quasi definitivamente il discorso salvezza, un argomento che non riguarda più la squadra di Di Carlo. Dopo il ko patito ieri dall'Empoli a Bologna, infatti, in caso di successo, i ducali potrebbero portarsi a +10 sulla terzultima, ipotecando così in maniera importante la permanenza in massima serie. Malgrado la retrocessione matematica dei clivensi possa far pensare il contrario, la partita del Bentegodi sarà tutt'altro che semplice per Bruno Alves e compagni, i quali dovranno vedersela con la spensieratezza e la voglia di mettersi in mostra dei giovani gialloblu allenati da Di Carlo. A dirigere la contesa sarà il signor Juan Luca Sacchi di Macerata, coadiuvato dagli assistenti Alessandro Costanzo di Orvieto e Pasquale Capaldo di Napoli, e dal quarto uomo Nicolò Baroni.

COME ARRIVA IL CHIEVO - Scelta coraggiosa del tecnico gialloblu, che, per far spazio ai giovani, decide di rinunciare a pezzi da novanta come Sorrentino, Rossettini, Djordjevic e Giaccherini. Al posto del portiere titolare giocherà Semper, protetto dal quartetto difensivo Depaoli-Bani-Andreolli-Barba (da non escludere, però, l'impiego dal 1' di Cesar). In mezzo al campo, fiducia al trio Leris-Dioussè-Hetemaj (occhio a Rigoni, che si gioca il posto col senegalese), mentre in avanti agiranno Meggiorini e Stepinski, sostenuti dal talentuoso Vignato.

CHIEVOVERONA (4-3-1-2): Semper; Depaoli, Bani, Andreolli, Barba; Leris, Dioussè, Hetemaj; Vignato; Meggiorini, Stepinski.

Allenatore: Di Carlo.

COME ARRIVA IL PARMA - Defezione dell'ultim'ora per D'Aversa, che dovrà rinunciare a Gagliolo, sin qui uno dei crociati più utilizzati: pur rientrando Sierralta, l'assenza dell'ex Carpi potrebbe costringere l'allenatore crociato a rivedere i propri piani e a rispolverare il caro vecchio 4-3-3. Per il ruolo di playmaker è duello a due tra Scozzarella e Stulac, mentre per gli altri due posti del centrocampo non sembrano esserci dubbi circa l'utilizzo di Kucka e Barillà. In avanti, non sono al meglio né Gervinho né Ceravolo, ma entrambi dovrebbero stringere i denti e scendere in campo dal 1'. In caso di 3-5-2, in difesa spazio a Bastoni come titolare, mentre in avanti possibile sacrificio di Ceravolo in favore di Siligardi.

PARMA (4-3-3): Sepe; Gazzola, Alves, Iacoponi, Dimarco; Kucka, Stulac, Barillà; Gervinho, Ceravolo, Siligardi.