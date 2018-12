Le probabili formazioni di Cremonese-Carpi - Castagnetti verso la panchina

Cremonese e Carpi, una di fronte all'altra. Promette bene la sfida in programma per oggi alle 15 e valevole per la sedicesima giornata di Serie B. Stesso obiettivo per le due formazione, una salvezza tranquilla, da conquistare quanto prima. E poi chissà, magari sperare. Intanto testa alle priorità: fare punti. Chi ce la farà? Lo scopriremo soltanto oggi.

COME ARRIVA LA CREMONESE - Dopo il k.o. contro il Foggia la Cremonese ha la necessità di ritrovare i tre punti, per allontanarsi dalla zona rossa e rilanciarsi verso quella play-off, dove ha stazionato fino ad un paio di settimane fa. Massimo Rastelli ha a disposizione la terza miglior difesa del campionato, ma anche il secondo peggior attacco. C'è necessità di segnare, tanto che il capocannoniere è l'esterno Mogos. E questo è tutto dire. Per quanto riguarda la formazione i dubbi non sono molti. Davanti a Ravaglia, nella difesa a quattro torna Terranova in coppia con Claiton; Mogos e Migliore sono i terzini, come d’abitudine. In mezzo è possibile che Castagnetti, non ancora al meglio, venga risparmiato: si gioca il posto con Greco e Arini, che potrebbe essere spostato davanti alla difesa per l’occasione. Arini e Croce preferiti ai giovani Boultam ed Emmers come mezzali, Castrovilli trequartista alle spalle di Paulinho e Carretta. Piccolo è tornato da poco, dovrebbe partire dalla panchina.

COME ARRIVA IL CARPI - Il Carpi ha collezionato sei punti nelle ultime quattro partite, con due vittorie e due sconfitte. L'ultima contro la Salernitana è stata molto importante per rialzarsi della zona retrocessione e soprattutto ritrovare fiducia dopo due k.o. di fila. In totale, d'altronde, i punti conquistati da inizio stagione sono tredici, non molti. La necessità è quella di fare punti. Fabrizio Castori, per questa partita, vara il consueto 4-4-1-1, riprendendo l’undici che ha vinto 3-2 nell’ultimo turno contro la Salernitana. Piscitelli in porta, Sabbione e Poli centrali di difesa; Pachonik terzino destro e Pezzi a sinistra. Senza Concas, infortunato, è possibile che gli esterni siano Jelenic e Pasciuti, con Di Noia e uno tra Mbaye e Saric in mezzo. Zinedine Machach agirà dietro l’unica punta Arrighini, anche se Mokulu e Vano sono in agguato per contendersi il posto da titolare.

PROBABILI FORMAZIONI:

CREMONESE (4-3-1-2): Ravaglia; Mogos, Terranova, Claiton, Migliore; Arini, Castagnetti, Croce; Castrovilli; Carretta, Paulinho. Allenatore: Rastelli

CARPI (4-4-1-1): Piscitelli; Pachonik, Sabbione, Poli, Pezzi; Jelenic, Di Noia, Mbaye, Pasciuti; Machach; Arrighini. Allenatore: Castori