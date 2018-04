Le probabili formazioni di Crotone-Sassuolo - Dubbi in attacco per Zenga

© foto di Federico De Luca

Per una squadra ancora in piena corsa per non retrocedere, ce n’è un’altra praticamente già salva. Per un Crotone che non può permettersi passi falsi, c’è un Sassuolo a cui potrebbe bastare anche un pareggio per mettere in cassaforte il biglietto per la permanenza in Serie A. Domani, alle 12.30, pranzo di fuoco all’Ezio Scida di Crotone, dove le formazioni di Zenga e Iachini si giocheranno una fetta importante delle rispettive stagioni. All’andata finì 2-1 per il Sassuolo, che domani troverà una bolgia rossoblù, avendo la società calabrese messo in vendita i biglietti a un prezzo ridottissimo per favorire l’afflusso dei tifosi. L’arbitro del match sarà il sig. Damato.

COME ARRIVA IL CROTONE - Reduce da due risultati utili consecutivi (l'1-1 contro la Juventus e il 2-1 di Udine), è un Crotone in forma quello che si presenta alla sfida di domani con il Sassuolo. Se il campionato finisse oggi, classifica alla mano, gli squali sarebbero salvi: la Spal, terzultima, è a 2 punti di distanza. Vincere lo scontro diretto col Sassuolo è un obbligo per la squadra di Zenga, deciso a confermare in blocco il 4-3-3 della scorsa settimana. Nessun dubbio dunque né in difesa e né a centrocampo, gli unici interrogativi riguardano l’attacco, con Stoian, Trotta e Nalini a contendersi le due maglie da titolare per affiancare Simy nel tridente rossoblù. Ancora ai box Benali e Budimir: non verranno convocati.

COME ARRIVA IL SASSUOLO - Dopo una stagione ricca di alti e (molti) bassi, il Sassuolo è definitivamente uscito dalla lotta per la salvezza. L’ultima sconfitta della squadra di Iachini è datata 25 febbraio (0-3 con la Lazio), da lì in poi una striscia di 8 risultati utili consecutivi ha permesso ai neroverdi di balzare al 13° posto in classifica con 37 punti: a +8 dalla zona retrocessione. Squalificato Adjapong, con Lirola in infermeria, il tecnico dovrà adattare uno tra Rogelio e Dell’Orco come laterale destro dell’ormai collaudato 3-5-2. A centrocampo out Sensi, toccherà al terzetto Missiroli, Manganelli e Mazzitelli. Davanti ci sarà Berardi in coppia con Politano, che in settimana ha svolto alcune sedute di allenamento differenziato. Non dovrebbe essere del match neanche l'infortunato Goldaniga.

PROBABILI FORMAZIONI

CROTONE (4-3-3): Cordaz; Faraoni, Ceccherini, Capuano, Martella; Barberis, Mandragora, Rohden; Trotta, Simy, Nalini.

A disposizione: Festa, Viscovo, Ajeti, Pavlovic, Sampirisi, Simic, Izco, Zenallato, Diaby, Ricci, Stoian, Tumminello Allenatore: Walter Zenga

SASSUOLO (3-5-2): Consigli; Peluso, Acerbi, Lemos; Dell'Orco, Missiroli, Magnanelli, Mazzitelli, Rogerio; Berardi, Politano.

A disposizione: Marson, Pegolo, Letschert, Biondini, Cassata, Frattesi, Duncan, Babacar, Matri, Pierini, Ragusa Allenatore: Giuseppe Iachini