Le probabili formazioni di Fiorentina-Udinese - Favorito Eysseric su Pjaca

Sia Fiorentina che Udinese arrivano al terzo turno di Serie A con tre punti in tasca, anche se dalla parte dei viola ci sono novanta minuti in meno, quelli ancora da recuperare non disputati contro la Sampdoria a causa della tragedia del Ponte Morandi. I gigliati beneficiano subito della doppia sfida in casa, e proveranno a regalarsi il secondo successo su due davanti ai propri tifosi. Di contro, però, al Franchi arriva un'Udinese rivitalizzata dal successo ottenuto domenica scorsa contro la Sampdoria, e pronta a dare battaglia.

COME ARRIVA LA FIORENTINA - Pioli intende ripartire dalle certezze che ha, e parrebbe addirittura orientato ad una riconferma totale dell'undici visto all'esordio. Il baby Lafont tra i pali, davanti a lui di nuovo linea a quattro con Milenkovic e Biraghi terzini e Pezzella con Vitor Hugo centrali. Al centro va verso una nuova maglia da titolare in regia Edimilson, affiancato da Benassi e Gerson sulle mezzali. Davanti Chiesa e Simeone sicuri del posto, accanto a loro dovrebbe esserci ancora Eysseric. Il croato Pjaca sgomita e ha voglia di giocare, ma è ancora indietro.

COME ARRIVA L'UDINESE - Velazquez non si è mai nascosto: sta provando ad imporre una sorta di rivoluzione culturale nell'Udinese, che adesso si prepone di fare un gioco di possesso e d'attacco. A partire dal modulo: un 4-2-3-1 molto offensivo. Che in porta, nonostante il recupero di Musso, dovrebbe avere ancora Scuffet, difeso dalla linea a quattro con, da destra a sinistra, Stryger Larsen, Nuytinck (ancora in dubbio), Troost-Ekong e Samir. In mezzo l'ex di turno Behrami con Fofana, davanti dietro a Lasagna batteria di trequartisti con Machis, De Paul e Pussetto.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Fiorentina (4-3-3): Lafont; Milenkovic, Ger. Pezzella, Vitor Hugo, Biraghi; Gerson, Edimilson, Benassi; Chiesa, Simeone, Eysseric. A disposizione: Dragowski, Ghidotti, Ceccherini, Laurini, Diks, Hancko, Norgaard, Dabo, Pjaca, Mirallas, Thereau, Vlahovic. Allenatore: Stefano Pioli.

Udinese (4-2-3-1): Scuffet; Stryger Larsen, Nuytinck, Troost-Ekong, Samir; Behrami, Fofana; Pussetto, De Paul, Machis; Lasagna. A disposizione: Musso, Nicolas, Opoku, Ter Avest, Wague, Giu. Pezzella, Pontisso, D'Alessandro, Vizeu, Teodorczyk. Allenatore: Julio Velazquez.