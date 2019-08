Le probabili formazioni di Genoa-Fiorentina: Dalbert titolare, Ribery no

© foto di Federico De Luca

Il derby emiliano è andato al Bologna (1-0 sulla SPAL nel finale), il programma di una seconda giornata di campionato fatta da tanti big match va avanti. Si riparte da Milan-Brescia, stasera lo scontro al vertice tra Juve e Napoli, domani il derby di Roma. Di seguito le ultime dai rispettivi centri sportivi, grazie ai nostri inviati sui campi.

QUI GENOA: Pajac torna a disposizione, ma Andreazzoli dovrebbe dare fiducia a Barreca sulla sinistra, con Ghiglione sull'out opposto. Out Saponara, a centrocampo Lerager con Radovanovic e Schone. Coppia d'attacco confermata.

QUI FIORENTINA: subito Dalbert dal primo minuto. Il brasiliano è favorito su Venuti per il ruolo di terzino sinistro. Montella dovrebbe confermare Castrovilli in mediana al posto di Benassi, in attacco Boateng favorito su Vlahovic. Lo assisteranno Chiesa e Sottil: Ribery non è pronto e partirà di nuovo dalla panchina.