Per la prima a San Siro da allenatore dell'Inter, Antonio Conte sembra avere le idee abbastanza chiare. Nonostante non siano al 100% della condizione fisica Lautaro Martinez e Romelu Lukaku dovrebbero entrambi partire dall'inizio. Probabile panchina per Barella, con Vecino dall'inizio con Sensi e Brozovic. In difesa, senza l'infortunato Godin, spazio a D'Ambrosio.

In casa Lecce, con Farias arrivato da pochi giorni e non ancora al meglio, spazio in attacco a Lapadula e La Mantia con Falco trequartista. In basso le probabili formazioni.