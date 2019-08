Le probabili formazioni di Juve-Napoli: c'è De Ligt. Mertens centravanti

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il derby emiliano è andato al Bologna (1-0 sulla SPAL nel finale), il programma di una seconda giornata di campionato fatta da tanti big match va avanti. Si riparte da Milan-Brescia, stasera lo scontro al vertice tra Juve e Napoli, domani il derby di Roma. Di seguito le ultime dai rispettivi centri sportivi, grazie ai nostri inviati sui campi:

QUI JUVENTUS: sono due i cambi possibili rispetto alla formazione vittoriosa contro il Parma. Uno è forzato, perché dopo l'infortunio di Chiellini toccherà a De Ligt far coppia in difesa con Bonucci. L'altro è un ballottaggio ancora in corso: a centrocampo Rabiot si gioca una maglia da titolare con Matuidi. Confermato l'attacco. In settimana Sarri ha seguito da vicino la squadra, ma salvo sorprese in panchina dovrebbe sedere ancora Martusciello, protagonista anche in conferenza stampa.

QUI NAPOLI: Lozano ancora in attesa, perché Ancelotti non dovrebbe toccare molto rispetto all'undici che ha vinto in rimonta sulla Fiorentina nello scorso weekend. Da centravanti dovrebbe agire ancora Mertens, con Fabian schierato come trequartista centrale e Callejon-Insigne sulle corsie laterali. Dubbio Malcuit-Di Lorenzo sulla fascia destra.