Le probabili formazioni di Lazio-Roma: recuperato Leiva. Florenzi avanza

© foto di Federico Gaetano

Il derby emiliano è andato al Bologna (1-0 sulla SPAL nel finale), il programma di una seconda giornata di campionato fatta da tanti big match va avanti. Si riparte da Milan-Brescia, stasera lo scontro al vertice tra Juve e Napoli, domani il derby di Roma. Di seguito le ultime dai rispettivi centri sportivi, grazie ai nostri inviati sui campi.

QUI LAZIO: Inzaghi ritrova Lucas Leiva in mezzo al campo. Il brasiliano si gioca con Parolo una pettorina da titolare. Al netto del brasiliano, per il resto stesso undici di Genova: torna a tutti gli effetti disponibile Caicedo, che a differenza di domenica è pronto per subentrare. Prima convocazione per Jony dopo l’arrivo del transfer. Recuperato Acerbi dopo il leggero fastidio accusato contro la Sampdoria.

QUI ROMA: Fonseca potrebbe cambiare dopo l'esordio in campionato. Florenzi verso l’avanzamento nei trequartisti, con Zappacosta che diventa titolare nel ruolo di terzino destro. In attesa di Smalling, Mancini contende il posto a Jesus in difesa. Veretout e Diawara scalpitano per una maglia da titolare al posto di uno tra Pellegrini e Cristante.