Le probabili formazioni di Lecce-Hellas Verona: Mancuso e Tutino dal 1'

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il derby emiliano è andato al Bologna (1-0 sulla SPAL nel finale), il programma di una seconda giornata di campionato fatta da tanti big match va avanti. Si riparte da Milan-Brescia, stasera lo scontro al vertice tra Juve e Napoli, domani il derby di Roma. Di seguito le ultime dai rispettivi centri sportivi, grazie ai nostri inviati sui campi.

QUI LECCE: solito 4-3-1-2 per Liverani. Rispetto alla gara contro l'Inter dovrebbe esserci titolare. Ballottaggio La Mantia-Falco per giocare al fianco di Lapadula, squalificato Farias. A centrocampo Majer in pole su Shakhov.

QUI HELLAS: Di Carmine rientra dalla squalifica ma si ferma per infortunio. In avanti giocherà così Tutino, supportato da Zaccagni e Verre. Faraoni o Vitale per la fascia destra, confermata la difesa di Juric.