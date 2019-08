Le probabili formazioni di Milan-Brescia: Giampaolo cambia modulo

© foto di Image Sport

Il derby emiliano è andato al Bologna (1-0 sulla SPAL nel finale), il programma di una seconda giornata di campionato fatta da tanti big match va avanti. Si riparte da Milan-Brescia, stasera lo scontro al vertice tra Juve e Napoli, domani il derby di Roma. Di seguito le ultime dai rispettivi centri sportivi, grazie ai nostri inviati sui campi:

QUI MILAN: Giampaolo verso il cambio di modulo rispetto alla sconfitta di Udine. Dal 4-3-1-2 si dovrebbe passare al 4-3-2-1 di ancelottiana memoria, con Suso e Calhanoglu alle spalle di Piatek. Ieri in allenamento provato anche Bonaventura sulla trequarti, ma è ancora presto per vederlo dall’inizio. Biglia difficilmente sarà a disposizione, Reina dovrebbe andare in panchina. Con lui, il nuovo acquisto Leao.

QUI BRESCIA: Corini recupera Torregrossa, che sarà a disposizione in attacco ed è in ballottaggio con Ayé. Donnarumma è sicuro di un posto da titolare, in mediana assegnati due posti su tre: confermati Bisoli e Tonali, Zmrhal insidia Dessena per una maglia da titolare. Assente per squalifica il grande ex, Mario Balotelli.