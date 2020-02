Le probabili formazioni di Milan-Juventus - Stavolta c'è Dybala dal 1'

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Tra oggi e domani si giocano le partite d'andata delle semifinali di Coppa Italia. E dopo Inter-Napoli di questa sera, domani sarà invece la volta di Milan-Juventus, sfida tra due squadre che arrivano alla partita deluse a modo loro dall'ultimo fine settimana di Serie A, con un denominatore comune: la Juve, perdendo a Verona, si è vista riagguantata al primo posto della classifica dell'Inter, proprio dopo il derby vinto in rimonta contro i cugini. Si gioca anche questa volta a 24 ore di distanza sul prato di San Siro, come avvenuto anche in occasione dei quarti.

COME ARRIVA IL MILAN - Pioli deve far rifiatare qualcuno dopo il faticoso derby di domenica sera, ma sembra intenzionato a confermare gran parte dei titolari. Partendo dal portiere Donnarumma, fino a Romagnoli ed Hernandez. In dubbio invece Conti e Kjaer: possibile che tocchi a Calabria e Musacchio. A centrocampo si va in larga parte verso una sostanziale conferma del reparto visto nel derby, con l'unica incognita tra Calhanoglu e Bonaventura. Davanti scalpita Leao, ma assieme ad Ibrahimovic dovrebbe toccare a Rebic, a segno pure domenica, dal 1'.

COME ARRIVA LA JUVENTUS - Sarri ha a sua disposizione un giorno in più di riposo, e non sembra orientato a fare grandi cambiamenti. Eccettuando il portiere, dove Buffon prenderà il posto di Szczesny, ma che è stato suo per anni. Davanti a lui la solita linea a quattro con Cuadrado, Bonucci, De Ligt e Alex Sandro, anche se De Sciglio e Rugani potrebbero avere una chance. Verso la conferma di massa i tre lì in mezzo (Pjanic, Bentancur e Rabiot), davanti tutto lascia presagire a un Dybala pronto ad affiancare Ronaldo, con Ramsey più di Bernardeschi alle loro spalle.