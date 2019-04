Le probabili formazioni di Milan-Lazio - Sfida per la Champions

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Una sfida dal forte sapore Champions, una partita che, seppur non decisiva, potrebbe dire molto sul futuro di Milan e Lazio, le due squadre che alle ore 20.30 si sfideranno allo stadio San Siro per la 32esima giornata di Serie A. Un match tra due formazioni che nelle ultime partite non hanno impressionato: i rossoneri, infatti, hanno raccolto un solo punto nelle ultime quattro gare giocate – pareggiando con l'Udinese e perdendo con Inter, Sampdoria e Juventus – mentre dall'altra parte i biancocelesti sono reduci dal pareggio contro il Sassuolo che ha fatto seguito alla sconfitta di Ferrara con la SPAL. Un momento non certo positivo per nessuna delle due, ma a confortare i padroni di casa c'è lo score di Gennaro Gattuso contro Simone Inzaghi con il tecnico rossonero che non ha mai perso negli scontri diretti con il collega; a separare le due squadre ci sono al momento 3 punti anche se i biancocelesti devono ancora recuperare la partita con l'Udinese. Ad arbitrare il match sarà Gianluca Rocchi.

COME ARRIVA IL MILAN - “La Lazio a livello fisico somiglia molto alla Juve, sono tosti, riempiono l’area, quindi non basterà soltanto giocare bene. Ma serviranno forza e cattiveria agonistica. Dovremo ribattere colpo su colpo e tenere botta” ha spiegato Gattuso in conferenza stampa. Il tecnico rossonero vuole un Milan a sua immagine e somiglianza per battere i biancocelesti e tornare alla vittoria; per farlo confermerà il 4-3-3 con Reina tra i pali al posto dell'infortunato Donnarumma e la linea a 4 con Calabria, Musacchio – favorito nel ballottaggio con Zapata -, Romagnoli e Rodriguez. In mezzo al campo non ci sarà l'ex Biglia, ma Bakayoko in qualità di regista, con Kessie e Calhanoglu, arretrato a centrocampo per sopperire all'assenza di Paquetà. In avanti tridente con Suso, Piatek e Borini.

COME ARRIVA LA LAZIO - “Grosso modo la formazione è fatta, ho dubbi su chi affiancherà Acerbi”. Non nasconde nulla Simone Inzaghi, il tecnico biancoceleste gioca a carte scoperte. Il modulo di riferimento è sempre lo stesso, il 3-5-2, gli interpreti anche eccezion fatta per il difensore che affiancherà l'immancabile numero 33 laziale, orfano del compagno Radu che non è riuscito a superare il fastidio alla caviglia. In porta ci sarà Strakosha mentre nella linea a 3 davanti a lui si muoveranno Luiz Felipe, Acerbi e Bastos. Sugli esterni spazio a Romulo - che prenderà il posto dell'infortunato Marusic - da una parte e Lulic dall'altra mentre in mediana ci saranno Leiva in cabina di regia, con Luis Alberto e Milinkovic-Savicche si muoveranno ai suoi lati. In avanti, invece, ecco Correa ad affiancare Immobile.

PROBABILI FORMAZIONI

MILAN(4-3-3) - Reina; Calabria, Musacchio, Romagnoli, R. Rodriguez; Kessie, Bakayoko, Calhanoglu; Suso, Piatek, Borini. A disp: A.Donnarumma, Plizzari, Abate, Caldara, Conti, Zapata,Laxalt, Strinic, Bertolacci, Biglia, Castillejo, Cutrone. Allenatore: Gattuso

LAZIO (3-5-2) - Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Bastos; Romulo, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile. A disp.: Proto, Guerrieri, Patric, Wallace, Silva, Cataldi, Durmisi, Parolo, Jordao, Neto, Caicedo. All.: Inzaghi.