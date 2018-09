Le probabili formazioni di Napoli-Fiorentina - Più Milik di Mertens dal 1'

Fischio d'inizio alle ore 18. Cronaca live, pagelle e voci dei protagonisti su TuttoMercatoWeb.com

Archiviata la sosta per le nazionali, la Serie A entra nella sua 4^ giornata. E il secondo anticipo del sabato, quello delle ore 18, propone una sfida niente male: al San Paolo di Napoli arriva l'esuberante Fiorentina. Le due squadre arrivano all'incontro avendo entrambe 6 punti in cascina, anche se per i viola c'è una partita in meno, da recuperare mercoledì in casa della Sampdoria. Proprio dove è caduto invece il Napoli nell'ultimo turno, con un fragoroso 3-0 che però potrebbe fornire le motivazioni necessarie alla truppa di Ancelotti per la caccia ai tre punti. Che avverrà però in un San Paolo semi-deserto.

COME ARRIVA IL NAPOLI - Ancelotti dovrebbe riservare il turnover a martedì, in Champions League. Tra i pali, nonostante il recupero di Meret per la panchina, gioca Ospina. Davanti a lui i soliti quattro. Da destra a sinistra: Hysaj, Albiol, Koulibaly e Mario Rui. A centrocampo con Allan certo del posto, anche Hamsik in cabina di regia e Zielinski sembrano praticamente sicuri di cominciare nell'undici di partenza. Il polacco potrebbe però essere insidiato da Ruiz. Davanti rientra Callejon sulla destra, relegando in panchina Verdi. E a completare il reparto assieme a Insigne dovrebbe esserci Milik, non Mertens. Il polacco è dato favorito.

COME ARRIVA LA FIORENTINA - Anche Pioli dovrà fare i conti con un impegno infrasettimanale, il recupero di Marassi. Ma ovviamente punta a presentarsi al San Paolo con più certezze possibili. In porta, intanto, ci sarà però Dragowski e non l'infortunato Lafont. Davanti a lui gli stessi quattro delle prime uscite, ossia i centrali Pezzella e Vitor Hugo e i terzini Milenkovic e Biraghi. Importante ritorno a centrocampo quello di Veretout: il francese rientra dalla squalifica e va a fare il regista, con lui completano il reparto Benassi e Gerson. Di punta Simeone, accanto a lui Chiesa sicuro. L'altro è uno tra Eysseric, Pjaca e Mirallas, tutti papabili.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Napoli (4-3-3): Ospina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Allan, Hamsik, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne. A disposizione: Allenatore: Carlo Ancelotti.

Fiorentina (4-3-3): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Vitor Hugo, Biraghi; Benassi, Veretout, Gerson; Chiesa, Simeone, Eysseric. A disposizione: Allenatore: Stefano Pioli.