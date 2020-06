Le probabili formazioni di Napoli-Inter - In attacco sicuri Mertens e Callejon, anche Eriksen dal 1'

Dopo la sfida dello Stadium che ha decretato il passaggio in finale della Juventus a discapito del Milan, stasera (ore 21) tocca all'altra semifinale di ritorno di Coppa Italia tra Napoli e Inter (diretta scritta su TMW, poi dichiarazioni, pagelle e tutti gli approfondimenti). Si parte dall'1-0 dell'andata, firmato Fabian Ruiz, che gli azzurri dovranno però difendere strenuamente per assicurarsi l'atto finale del 17 giugno. Di seguito tutte le ultime di formazione:

LE SCELTE DI GATTUSO - Per la sfida ai nerazzurri non ci sarà Manolas, con Gattuso che sembra avere le idee piuttosto chiare per l’undici che scenderà in campo, anche se a fare la differenza saranno le valutazioni sulle condizioni di forma di alcuni elementi. Nel 4-3-3 del tecnico spazio ad Ospina tra i pali, con difesa fatta con Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly e Mario Rui. In mediana Demme sarà il perno centrale (Lobotka è out per infortunio), con Fabiàn e Zielinski ai suoi lati ma nelle ultime ore sono in risalita le quotazioni di Allan. In attacco sicuri del posto Insigne a sinistra e Mertens nel ruolo di centravanti (nonostante qualche problemino), piccolo ballottaggio a destra dove Callejon resta comunque in vantaggio su Politano.

LE SCELTE DI CONTE - Il tecnico nerazzurro ha felicemente assistito a un netto miglioramento delle condizioni di De Vrij e Bastoni, il percorso dei quali porta a pensare che saranno loro a completare la difesa con Skriniar. Certezza poi sono Candreva e Young per le fasce di un centrocampo nel quale Brozovic e Barella dovranno offrire regia, dinamismo, pressione e ripartenza rapida che possa portarli anche al tiro. Come Eriksen, pronto e preparato per fare il jolly alle spalle di un attacco da quasi 40 gol in stagione. Lautaro e Lukaku torneranno a giocare uno accanto all'altro.