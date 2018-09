Le probabili formazioni di Parma-Empoli - D'Aversa perde Inglese, gioca Ceravolo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Reduci da un turno infrasettimanale molto diverso, avaro di soddisfazioni per il Parma e molto importante per l'Empoli, le due neopromosse tornano a sfidarsi dopo il doppio confronto dell'anno scorso, sempre ad appannaggio dei toscani. In questo momento però sono i ducali a guidare le danze con sette punti nelle prime sei gare, ad Andreazzoli il compito di stupire ancora, come fatto già diversi mesi al Tardini. Sarà il signor Luca Pairetto della sezione di Nichelino ad arbitrare la gara di domenica pomeriggio tra Parma ed Empoli, valida per la settima giornata del campionato di Serie A. Ad affiancare il fischietto piemontese saranno gli assistenti Alberto Tegoni di Milano e Alfonso Marrazzo di Frosinone.

LE ULTIME DA EMPOLI - Andreazzoli non cambia, o quasi, la formazione che ha pareggiato col Milan, anche perché l’infermeria non permette grandi alternative, specialmente in difesa e a centrocampo (situazione che accomuna le due squadre). Di certo sulla trequarti tornerà Zajc, che dopo aver scontato il turno di squalifica sarà di nuovo alle spalle di Caputo e La Gumina. Attenzione ad un possibile turno di riposo per il biondo attaccante, non apparso al meglio contro i rossoneri. A sinistra, in difesa, dovrebbe tocca ancora a Veseli: sarà lui a vedersela uno contro uno con Gervinho.

EMPOLI (4-3-1-2): Terracciano; Di Lorenzo, Maietta, Silvestre, Veseli; Krunic, Capezzi, Bennacer; Zajc; La Gumina, Caputo

LE ULTIME DA PARMA - Le uniche novità in casa Parma sono quelle negative: D'Aversa infatti ha perso sia sia Sierralta che Inglese nelle ultime ore di allenamento e farà esordire Ceravolo titolare dal primo minuto in Serie A. A centrocampo solita emergenza con quattro giocatori a disposizione. torna Rigoni al fianco di Stulac e Barillà. In difesa spazio a Dimarco e probabilmente a Gazzola, con Iacoponi ha mostrato segnali di stanchezza. Gervinho infine riprendere il suo posto davanti, dopo i novanta minuti di riposo di Napoli.

PARMA (4-3-3): Sepe; Gazzola, Bruno Alves, Gagliolo, Dimarco; Rigoni, Stulac, Barillà; Gervinho, Ceravolo, Di Gaudio.