Le probabili formazioni di Parma-Inter - Joao Mario e Candreva dal 1'

© foto di PhotoViews

Dopo l'inaspettato successo crociato a "San Siro" grazie al gol dell'ex Dimarco, i ducali cercheranno di concedere il bis ai propri tifosi al "Tardini". Di fronte ci sarà un'Inter che ha iniziato nel peggiore dei modi il girone di ritorno, con un solo punto raccolto in tre giornate e due sconfitte consecutive negli ultimi 180 minuti. I ducali, invece, hanno smaltito subito la delusione dovuta alla rimonta della SPAL, andando a fermare in casa la capolista Juventus. Toccherà a Massimiliano Irrati, arbitro della sezione di Pistoia, dirigere la prossima sfida di campionato tra Parma e Inter: il fischietto sarà coadiuvato dagli assistenti Lo Cicero e Cecconi, mentre Sacchi sarà il quarto uomo ufficiale. Valeri e Vuoto saranno invece gli addetti al VAR.

COME ARRIVA IL PARMA - Il mister ducale D'Aversa è propenso a confermare per la terza gara di fila l'undici sconfitto dagli estensi ma capace di strappare un punto ai primi della classe appena una settimana fa. In mezzo alla difesa Bruno Alves dopo gli acciacchi di inizio settimana, in mezzo al campo rientra anche Kucka, la cui condizione è in forte crescita, come rivelato anche da D'Aversa in conferenza stampa. Accanto allo slovacco agiranno Barillà e Scozzarella, resta da capire chi vincerà il ballottaggio tra Biabiany, fin qui titolare, e Siligardi, fondamentale a Torino.

PARMA (4-3-3): Sepe; Iacoponi, Bruno Alves, Bastoni, Gagliolo; Kucka, Scozzarella, Barillà; Gervinho, Inglese, Biabiany.

A disposizione: Bagheria, Frattali, Gazzola, Gobbi, Iacoponi, Dezi, Diakhate, Machin, Rigoni, Stulac, Ceravolo, Siligardi, Sprocati.

Allenatore: D'Aversa.

COME ARRIVA L'INTER - Il tecnico nerazzurro sembra intenzionato a cambiare diverse pedine rispetto alle ultime, poco esaltanti, gare. In difesa D'Ambrosio dovrebbe ottenere la maglia da titolare a discapito di Cedric, con Miranda in vantaggio su de Vrij. Brozovic-Joao Mario-Nainggolan nel mezzo mentre in avanti, con la squalifica di Politano e la forma fisica non perfetta di Keita, accanto a capitan Icardi dovrebbero esserci Candreva e Perisic. Naturalmente la posizione di Nainggolan sarà piuttosto elastica, con licenza di avanzare e salire come riferimento centrale affiancando gli esterni d'attacco.

INTER (4-2-3-1): Handanovic; D'Ambrosio, Miranda. Skriniar, Asamoah; Brozovic, Vecino; Candreva, Joao Mario, Perisic; Icardi.

A disposizione: Berni, Padelli, Cedric, Dalbert, D’Ambrosio, De Vrij, Ranocchia, Gagliardini, Keita Baldé, Lautaro Martínez.

Allenatore: Spalletti.