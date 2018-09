Le probabili formazioni di Parma-Juventus - Allegri con tre novità nell'11

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La missione di Cristiano Ronaldo e la voglia di riscatto del Parma: queste le forze principali che si incroceranno stasera al Tardini di Parma, teatro del terzo anticipo di Serie A tra i crociati di D'Aversa e la Juventus. Per i padroni di casa l'occasione di dimenticare l'amara sconfitta nel derby contro la SPAL, mentre i bianconeri non hanno alcuna intenzione di rallentare e vogliono invece centrare il tris di vittorie, sbloccando magari il grande acquisto estivo, quel CR7 autore di due ottime prove ma che non sono state coronate dal gol contro Chievo e Lazio. Appuntamento stasera nel tempio ducale quindi, per la contesa tra crociati e bianconeri di torino: ad arbitrare la sfida sarà Daniele Doveri della sezione di Roma, mentre gli assistenti saranno Ranghetti e Di Iorio, affiancati dal quarto ufficiale Aureliano.

LE SCELTE DI ALLEGRI - Dubbio tra Cancelo e Cuadrado (favorito) in difesa, con Emre Can pronto a fare il suo esordio in mezzo e il resto di difesa e centrocampo confermati rispetto alla sfida di Roma contro la Lazio: mister Allegri ha fatto capire in conferenza stampa che la Juventus di Parma sarà molto offensiva, proprio per mettere in difficoltà una formazione già "bucata" tre volte nelle prime due giornate e con problemi di amalgama. Davanti possibile ritorno di Dybala al fianco di Ronaldo e Mandzukic, con Douglas Costa che dovrebbe completare il tridente, mentre Bernardeschi potrebbe essere una mossa da secondo tempo.

JUVENTUS (4-2-3-1): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Emre Can, Pjanic; Douglas Costa, Dybala, Mandzukic; Cristiano Ronaldo.

Allenatore: Massimiliano Allegri.

LE SCELTE DI D'AVERSA - Ben poche scelte per D'Aversa, che anche volendo cambiare si troverebbe costretto a schierare più o meno gli stessi uomini. Sarà dunque la medesima difesa a quattro vista a Bologna quella che si schiererà davanti Sepe, con la possibile variante di Gazzola titolare, mentre a centrocampo Grassi recupera e affianca Stulac e Barillà. Davanti dubbio tra Rigoni e Da Cruz, col primo che darebbe più sostanza al centrocampo e il secondo più adatto ad allargare il gioco. Poi Inglese e Di Gaudio, intoccabili.

PARMA (4-3-3): Sepe; Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo, Gobbi; Grassi, Stulac, Barillà; Di Gaudio, Inglese, Da Cruz.

Allenatore: Roberto D'Aversa