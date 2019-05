Le probabili formazioni di Parma-Sampdoria - Ceravolo può partire dal 1'

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Audero, Murru, Bastoni e Dimarco si rivedono, dopo appena cinque giorni: i quattro hanno infatti partecipato allo stage della Nazionale di Mancini a Coverciano lunedì e martedì e oggi dovrebbero essere tutti in campo per sfidarsi allo stadio Tardini nella sfida tra "gemellate", vale a dire Parma contro Sampdoria. Maglie invertite ma tanta voglia di fare punti per entrambe, come hanno chiarito i tecnici in conferenza: servirebbero di certo più ai crociati, vicinissimi al traguardo della salvezza, mentre i blucerchiati sono un limbo di classifica che li lascia senza obiettivi. Di seguito le probabili formazioni:

COME ARRIVA IL PARMA - Le buone notizie arrivano da Fabio Ceravolo, tornato ad allenarsi con il gruppo ed entrato nella lista dei convocati, le brutte da Diakhate e Schiappacasse, fuori per infortunio rimediato proprio nell'allenamento della vigilia. D'Aversa deve decidere se rischiare l'attaccante dal primo minuto, ma visto che si tratta del secondo match-point salvezza, sono tante le possibilità che l'ex Benevento affianchi Gervinho davanti. Per il resto, solo conferme, a partire dal modulo. Davanti a Sepe schieramento a tre in fase difensiva a quattro quando si attacca, con Kucka-Scozzarella-Barillà a centrocampo e Gazzola-Dimarco sulle corsie.

PARMA (3-5-2): Sepe; Gazzola, Iacoponi, Bastoni, Bruno Alves, Dimarco; Kucka, Scozzarella, Barillà; Siligardi, Gervinho

Allenatore: D'Aversa.

COME ARRIVA LA SAMPDORIA - Nella retroguardia blucerchiata mancheranno di certo gli squalificati Sala e Tonelli, ma anche Andersen, che non è stato convocato dopo i problemi fisici accusati nell'ultimo periodo: conferme scontate dunque per Bereszynski e Ferrari. A centrocampo al fianco di Praet potrebbe ritornare dal primo minuto il paraguaiano Barreto, ma è più probabile che venga utilizzato a gara in corso con Linetty titolare. In avanti Caprari dovrebbe agire da trequartista dietro la coppia Defrel-Quagliarella, anche se è vivo il ballottaggio con Saponara, mentre Ramirez è squalificato.

SAMPDORIA (4-3-1-2): Audero; Bereszynski, Ferrari, Colley, Murru; Praet, Ekdal, Linetty; Saponara; Defrel, Quagliarella.

Allenatore: Giampaolo.