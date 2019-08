© foto di Insidefoto/Image Sport

Mancini o Juan Jesus? Questo il principale dubbio di formazione di mister Fonseca, domenica alla sua prima da allenatore in Serie A. Il tecnico portoghese proporrà la squadra giallorossa con un 4-2-3-1 con Under, Zaniolo e Perotti alle spalle del confermato Dzeko. A centrocampo Pellegrini si adatta a fare il regista al fianco di Cristante, in attesa di alternative. Dietro, Mancini è favorito su Juan Jesus.

Dall'altro lato, il Genoa scenderà in campo con la coppia d'attacco Kouamè-Pinamonti in attacco, mentre ci sarà Lasse Schöne in cabina di regia, così come il nuovo difensore Zapata. In basso le probabili formazioni.