Le probabili formazioni di Samp-Juve - Quagliarella dal 1', Ronaldo out

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La Sampdoria non ha più ambizioni europee mentre la Juventus è già campione d'Italia già un pezzo; la sfida tra blucerchiati e bianconeri, in scena a Marassi domenica 26 maggio alle 18 e valida per l'ultima giornata di Serie A, non mette in palio nulla se non tre punti per il morale e la possibilità per Fabio Quagliarella di celebrare il titolo di capocannoniere davanti ai propri tifosi. Entrambe le squadre puntano a ritrovare una vittoria che manca da oltre un mese: l'ultima dei doriani è quella nel derby contro il Genoa mentre nel caso dei bianconeri risale alla sfida contro la Fiorentina del 20 aprile scorso. Quella arbitrata dal signor Luigi Nasca di Bari sarà, inoltre, l'ultima di Allegri sulla panchina bianconera.

COME ARRIVA LA SAMPDORIA - Giampaolo vuole chiudere al meglio la stagione e un risultato di prestigio contro i campioni d'Italia sarebbe il massimo per il tecnico doriano che, alla vigilia, decide di scoprire le carte annunciando la formazione. In porta spazio a Rafael mentre in difesa, dove non ci saranno l'infortunato Murru e il rientrante Andersen, troveranno posto Bereszynski, Ferrari, Colley e Sala. In mediana ecco Barreto, Praet e Linetty, mentre Ramirez sarà il trequartista che agirà alle spalle di Defrel e Quagliarella.

COME ARRIVA LA JUVENTUS – Anche Allegri, prima del rompete del righe, vuole chiudere bene la sua ultima stagione in bianconero. Il tecnico, però, deve rinunciare agli squalificati Bernardeschi e Matuidi oltre agli infortunati Mandzukic, Cancelo, Perin e Khedira. A svelare la formazione ci ha pensato lo stesso Allegri con Pinsoglio in porta al posto di Szczesny mentre in difesa ci saranno Caceres, Chiellini e Rugani. In mediana spazio a De Sciglio e Pereira sugli esterni con Cuadrado, Bentancur ed Emre Can al centro. In attacco, poi, le due punte Kean e Dybala con Cristiano Ronaldo lasciato a riposo in vista degli impegni con la nazionale portoghese.

PROBABILI FORMAZIONI

SAMPDORIA (4-3-1-2): Rafael, Bereszynski, Ferrari, Colley, Sala; Barreto, Praet, Linetty; Ramirez; Defrel, Quagliarella. A disp: Audero, Belec, Tonelli, Tavares, Andersen, Vieira, Jankto, Saponara, Ekdal, Caprari, Gabbiadini, Sau. Allenatore: Marco Giampaolo

JUVENTUS (3-5-2): Pinsoglio; Caceres, Chiellini, Rugani, De Sciglio, Cuadrado, Bentancur, Can, Pereira; Kean, Dybala. A disp: Szczesny, Del Favero, Bonucci, Barzagli, Spinazzola, Pjanic, Portanova, Nicolussi Caviglia. Allenatore: Massimiliano Allegri