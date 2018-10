Le probabili formazioni di Samp-Sassuolo - Boateng ko, c'è Babacar

Fischio d'inizio alle 20:30. Live, pagelle e voci dei protagonisti su TMW!

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Fare incetta di punti sulla scia di un ottimo avvio di stagione, per mantenersi a debita distanza dalla zona che scotta in coda alla classifica e non precludersi la prospettiva di un miracoloso piazzamento europeo. Questo il sunto dell'obiettivo immediato che accomuna Sampdoria e Sassuolo, faccia a faccia al Ferraris nel monday night del nono turno di Serie A. I blucerchiati hanno la miglior difesa del campionato con appena quattro reti incassate, e sono reduci dal successo corsaro contro l'Atalanta, che ha prolungato a tre la serie di risultati utili consecutivi, inaugurata dopo il k.o. al fotofinish contro l'Inter. Distano appena una lunghezza i neroverdi, che hanno frenato dopo una partenza sprint, complice anche il calendario, che ha imposto in appena sette giorni due complicati impegni contro Milan e Napoli. Quello di stasera sarà l'undicesimo incrocio in A tra le due squadre: emiliani avanti nel conteggio delle vittorie (cinque a due), l'ultima in ordine cronologico risale al sei maggio scorso, nella sfida risolta dal centro di Politano.

COME ARRIVA LA SAMPDORIA - Truppa al completo ad eccezione del lungodegente Regini, il cui rientro è previsto per le prime settimane del 2019. La prova solida di Bergamo potrebbe aver indotto mister Giampaolo a riconfermare in toto l'undici che ha superato l'Atalanta prima della sosta: ecco perché il match winner Tonelli dovrebbe far coppia con Andersen, nella linea a quattro chiusa da Bereszynski e Murru. Ekdal incontrista al centro della mediana, per schermare le iniziative di Linetty e Praet, liberi di palleggiare e costruire gioco. Caprari nettamente avanti su Ramirez per la trequarti, Saponara è a disposizione, ma partirà della panchina. Davanti il consueto duo Quagliarella-Defrel.

COME ARRIVA IL SASSUOLO - Restano fuori in quattro: oltre allo squalificato Rogério, non arruolabili nemmeno gli acciaccati Boateng, Boga e Duncan. Davanti a Consigli difesa a tre con Marlon e Ferrari a spalleggiare Magnani. Lirola sulla catena di destra, il dubbio per il fronte opposto riguarda Adjapong e Di Francesco: l'ex Bologna è leggermente avanti in un ballottaggio che resta aperto. Magnanelli favorito su Locatelli, che al San Paolo non ha convinto, potrebbe avere una chance anche Bourabia. Babacar il terminale offensivo, proveranno ad innescarlo Berardi e l'ex Benevento Djuricic.

Ecco le probabili formazioni:

SAMPDORIA (4-3-1-2): Audero; Bereszynski, Tonelli, Andersen, Murru; Linetty, Ekdal, Praet; Caprari; Defrel, Quagliarella. A disposizione: Rafael, Belec, Colley, Ferrari, Rolando, Sala, Tavares, Barreto, Jankto, Vieira, Ramirez, Saponara, Kownacki. Allenatore: Marco Giampaolo.

SASSUOLO (3-4-3): Consigli; Marlon, Magnani, Ferrari; Lirola, Bourabia, Magnanelli, Di Francesco; Berardi, Babacar, Djuricic. A disposizione: Pegolo, Adjapong, Dell'Orco, Lemos, Peluso, Sernicola, Locatelli, Sensi, Brignola, Matri. Allenatore: Roberto De Zerbi.