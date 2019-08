© foto di Daniele Buffa/Image Sport

In attesa di Defrel, il cui ritorno dalla Roma dovrebbe essere formalizzato i primi giorni della prossima settimana, la Sampdoria per la prima gara della Serie A 2019/20 scenderà in campo con un tridente d'attacco composto da Gabbiadini, Quagliarella e Caprari. In mezzo al campo, al posto di Praet, spazio a Barreto, mentre in difesa per sostituire Andersen è arrivato il colombiano Murillo.

Non ce la fa Lucas Leiva. Simone Inzaghi rimpiazzerà il regista brasiliano con uno tra Parolo (favorito) e Cataldi. Luis Alberto agirà da mezzala, Correa agirà alle spalle del centravanti Immobile. In basso le probabili formazioni.