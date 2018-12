Le probabili formazioni di Sampdoria-Parma - Blucerchiati con due dubbi

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Antivigilia della sedicesima giornata della Serie A nella quale il Parma farà visita alla Sampdoria, società amica con un forte gemellaggio tra le due tifoserie. Partita comunque importante per la classifica, in cui i ducali sono inaspettatamente avanti di un punto e sono reduci da un pari e una sconfitta nelle ultime due; dall'altro lato, invece, i blucerchiati sono in netta ripresa come evidenziano i cinque punti raccolti nelle ultime tre partite. Sarà il signor Luca Pairetto di Torino il direttore di gara della sfida di domenica pomeriggio. Insieme al fischietto piemontese sono stati designati come assistenti Alberto Tegoni di Milano e Enrico Caliari di Legnano.

LE ULTIME DA GENOVA - Gianpaolo ha vasta scelta nella rosa dovendo rinunciare al solo Bereszynski squalificato (e anche infortunato) e a Regini che domani giocherà con la Primavera doriana. Non al meglio Barreto che sarà risparmiato per i gialloblù, mentre Sala dovrebbe giocare come terzino destro, Tonelli al centro e Murru a sinistra. Il resto della formazione dovrebbe rispecchiare lo schieramento visto a Roma con la Lazio con il solo dubbio di un impiego di Defrel dal primo minuto al posto di Caprari accanto a Quagliarella e Ramirez.

SAMPDORIA (4-3-1-2): Audero; Sala, Tonelli, Andersen, Murru; Praet, Ekdal, Linetty; Saponara; Defrel, Quagliarella.

Allenatore: Giampaolo.

LE ULTIME DA PARMA - D'Aversa recupera capitan Bruno Alves e Mattia Sprocati che si candidano per una maglia. Dubbio riguardo il portoghese, che guida la difesa crociata con autorevolezza la difesa da inizio stagione, difficile vedere dall'inizio l'ex Salernitana vista la folta concorrenza sulle corsie esterne: Di Gaudio, Biabiany, Siligardi e Ciciretti si giocano la titolarità con i primi due favoriti. A centrocampo dovrebbe essere riconfermato Scozzarella in regia con Barillà e Stulac ai suoi lati. Ancora ai box Gervinho, Frattali, Dimarco e Sierralta.

PARMA (4-3-3): Sepe; Iacoponi, Alves, Bastoni, Gagliolo; Stulac, Scozzarella, Barillà; Siligardi, Inglese, Biabiany.

Allenatore: D’Aversa.