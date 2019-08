Le probabili formazioni di Sassuolo-Samp: dubbio modulo per De Zerbi

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il derby emiliano è andato al Bologna (1-0 sulla SPAL nel finale), il programma di una seconda giornata di campionato fatta da tanti big match va avanti. Si riparte da Milan-Brescia, stasera lo scontro al vertice tra Juve e Napoli, domani il derby di Roma. Di seguito le ultime dai rispettivi centri sportivi, grazie ai nostri inviati sui campi.

QUI SASSUOLO: dubbio modulo per De Zerbi, indeciso tra 4-3-1-2 e 4-3-3. Nel primo caso agirebbe Traoré alle spalle della coppia Berardi-Caputo; col tridente invece l'ex Empoli andrebbe a centrocampo al posto di Duncan, con Boga in attacco. Ballottaggio nel ruolo di terzino destro fra Toljan e Muldur.

QUI SAMPDORIA: anche qui incognita sulla fascia. L'ex di giornata Di Francesco deve scegliere tra Bereszynski e Depaoli come esterno destro di difesa. In attacco non giocherà dal primo minuto Gabbiadini, come ha spiegato il tecnico in conferenza stampa: al suo posto si dovrebbe vedere Ramirez con Quagliarella e Caprari