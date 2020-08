Le probabili formazioni di Siviglia-Roma: Cristante e Ibanez dal 1', panchina per Suso

L'avversario è certamente tra i peggiori che potesse capitare, soprattutto per le tante vittorie ottenute in questa competizione nel recente passato. Ma la Roma di Paulo Fonseca è consapevole delle proprie qualità e punta a proseguire l'impressionante striscia positiva che ha portato i giallorossi a conquistare il quinto posto in campionato e a tenere dietro l'arrembante Milan di Stefano Pioli.

COME ARRIVA IL SIVIGLIA - Il lockdown ha fatto bene agli andalusi, che sono ripartiti con il piede giusto e sono rimasti imbattuti nelle ultime sfide de LaLiga: 23 punti in 11 partite, sufficienti per conquistare il terzo posto (a pari merito con l'Atletico Madrid) e l'accesso alla prossima Champions League. Ma l'obiettivo è conquistare l'ennesima Europa League e chiudere alla grande la stagione. Lopetegui si affiderà al suo 11 migliore: Banega, che a fine competizione saluterà il club andaluso, sarà in campo insieme a un altro ex del campionato italiano, Lucas Ocampos Solo panchina, probabilmente, per Jesus Suso.

COME ARRIVA LA ROMA - Il ritorno in campo dopo il lockdown è stato piuttosto complicato, ma l'obiettivo minimo è stato raggiunto grazie a un ottimo finale. Dzeko e compagni hanno superato le difficoltà e sono riusciti a chiudere alla grande il campionato, con otto vittorie e un pareggio. Il tecnico portoghese ha cambiato sistema di gioco, affidandosi a un 3-4-2-1 che rende la squadra più equilibrata e sicura. Senza Chris Smalling, tornato al Manchester United (gli inglesi non hanno voluto rinnovare il prestito fino al 31 agosto), i capitolini si affideranno al gioiellino Ibanez, che si è fatto trovare pronto nelle occasioni in cui è stato chiamato in causa finora. Contro il Siviglia mancherà anche lo squalificato Jordan Veretout: al suo posto giocherà Bryan Cristante. Per il resto squadra confermata, con Kolarov arretrato sulla linea dei difensori, Bruno Peres e Spinazzola sulle corsie laterali e Dzeko supportato da Mkhitaryan e Zaniolo.

PROBABILI FORMAZIONI

SIVIGLIA (4-3-3): Vaclik; Navas, Koundé, Diego Carlos, Reguilòn; Jordàn, Fernando, Banega; Ocampos, de Jong, Munir.

A disposizione: Bono, Javi Diaz, Sergi Gomez, Escudero, Oliver Torres, Vàzquez, Nolito, Lopes, En-Nesyri, Suso, Jose Mena, Pablo Perez,.

All.: Julen Lopetegui

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Ibanez, Kolarov; Bruno Peres, Cristante, Diawara, Spinazzola; Zaniolo, Mkhitaryan; Dzeko.

A disposizione: Mirante, Fazio, Santon, Calafiori, Perotti, Pellegrini, Villar, Carles Perez, Kluivert, Under, Kalinic.

All.: Paulo Fonseca.