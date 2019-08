© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Petagna contro Zapata. Poi D'Alessandro, Di Francesco e Malinvoskyi come volti nuovi. Sono alcuni degli spunti della sfida del Mazza di Ferrara, con Semplici e Gasperini che hanno ancora un paio di dubbi di formazione.

Out Fares, il tecnico toscano dovrebbe schierare D'Alessandro esterno destro, con Igor e Valoti in panchina. In attacco Floccari nettamente favorito su Paloschi. In casa Atalanta possibile partenza dal primo minuto di Malinkvoskyi: se al contrario l'ucraino partirà dalla panchina, spazio a Muriel. In basso le probabili formazioni.