Cambierà qualcosa rispetto alla sfida di ieri sera Walter Mazzarri. Probabile turnover per Berenguer e Meitè (le reazioni dopo il cambio in Europa League non sono affatto piaciute al tecnico livornese), con Lukic candidato a giocare alle spalle della coppia d'attacco Zaza-Belotti (quest'ultimo non è al meglio). Turnover anche in difesa, con Bonifazi al posto di Bremer.

Meno dubbi per De Zerbi, alle prese però con qualche defezione di troppo in attacco: Caputo sarà il centravanti, al suo fianco Boga e Brignola, favorito al momento su Djuricic, che non è al 100%. Centrocampo ricco di nuovi arrivi: Traoré, Obiang affiancheranno Locatelli, mentre in difesa Toljan partirà titolare sulla destra. In basso le probabili formazioni.