Le probabili formazioni di Udinese-Fiorentina - Okaka si candida dal 1'

Fischio d'inizio alle ore 15. Cronaca live, pagelle e voci dei protagonisti su TuttoMercatoWeb.com!

Dopo la straripante ed inattesa debacle riservata alla Roma in Coppa Italia, la Fiorentina cerca slancio anche in campionato per candidarsi con maggior ruolo da protagonista alla corsa per le posizioni che valgono l'Europa. Per farlo però dovrà avere la meglio su un'Udinese ferita, e anche piuttosto pericolante. Per adesso il cambio di tecnico, con il passaggio da Velazquez a Nicola, non sta portando i frutti sperati, e i friulani sono quintultimi a quattro punti dalla zona retrocessione. Fondamentale tornare a far punti.

COME ARRIVA L'UDINESE - Nicola dovrebbe cambiare poco, e proseguire sul suo 3-5-1-1. In porta c'è Musso, mentre in difesa potrebbe esserci l'esordio del nuovo acquisto, ed ex di turno, De Maio al posto di Opoku a fianco degli altri due centrali Nuytinck e Troost-Ekong. Sulle fasce Stryger Larsen a destra e D'Alessandro, più di Ter Avest, a sinistra. In mezzo prova a stringere i denti Behrami: l'altro ex di turno dovrebbe riuscire ad essere della partita. Con lui Mandragora e Fofana. Davanti De Paul agisce a rimorchio della prima punta, più Okaka di Lasagna.

COME ARRIVA LA FIORENTINA - Pioli è alle prese con un paio di situazioni da valutare. Nel suo 4-3-3 però in porta c'è il solito Lafont, così come sulle fasce difensive si rivedono i recuperati Milenkovic e Biraghi, mentre al centro Vitor Hugo è in ripresa ma non sarà rischiato né convocato: pronto Ceccherini con Pezzella. In mezzo out Benassi per squalifica, avrà la sua chance dal 1' Gerson. Completano il reparto con il brasiliano gli altri due mediani Fernandes, più centrale, e Veretout. Davanti Simeone freme per partire titolare, dopo l'iniziale panchina con la Roma. Può fargli posto Mirallas, più di Chiesa e Muriel.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Udinese (3-5-1-1): Musso; De Maio, Nuytinck, Troost-Ekong; Stryger Larsen, Fofana, Behrami, Mandragora, D'Alessandro; De Paul; Okaka. A disposizione: Nicolas, Perisan, Opoku, Wilmot, Zeegelaar, Ter Avest, Ingelsson, Pussetto, Micin, Lasagna, Teodorczyk. Allenatore: Davide Nicola.

Fiorentina (4-3-3): Lafont; Milenkovic, Ceccherini, Pezzella, Biraghi; Gerson, Fernandes, Veretout; Chiesa, Simeone, Muriel. A disposizione: Terracciano, Brancolini, Laurini, Hancko, Dabo, Norgaard, Pjaca, Mirallas, Graiciar. Allenatore: Stefano Pioli.