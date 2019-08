Le probabili formazioni di Udinese-Parma: De Paul out, si rivede Kucka dal 1'

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il derby emiliano è andato al Bologna (1-0 sulla SPAL nel finale), il programma di una seconda giornata di campionato fatta da tanti big match va avanti. Si riparte da Milan-Brescia, stasera lo scontro al vertice tra Juve e Napoli, domani il derby di Roma. Di seguito le ultime dai rispettivi centri sportivi, grazie ai nostri inviati sui campi.

QUI UDINESE: la grande incognita è legata a Rodrigo De Paul, al centro del mercato. Ma con tutta probabilità fuori dall'undici titolare dell'Udinese, anche se Tudor non si è sbilanciato. A sinistra dovrebbe partire dal primo minuto il nuovo arrivato Sema, considerato che Pezzella è andato ai ducali.

QUI PARMA: proprio Pezzella dovrebbe al momento partire dalla panchina. Ci sarà tempo per inserire sia lui che Darmian nell'undici di partenza di mister D'Aversa. Che schiererà Kucka a centrocampo: ballottaggio Hernani-Barillà per affiancare lui e il regista Brugman. Altro dubbio in attacco: con Inglese e Gervinho è testa a testa fra Kulusevski e Karamoh.