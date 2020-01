Le punte non servono: Juric rinuncia al centravanti e il Verona vola

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Al momento della lettura delle formazioni ufficiali della sfida tra Hellas Verona e Genoa le scelte di Ivan Juric avevano lasciato quantomeno qualche dubbio, visto che, dopo la gastroenterite che aveva colpito Pazzini negli ultimi giorni e che lo aveva lasciato in dubbio fino a questa mattina, il tecnico aveva optato per un attacco formato da Pessina e Zaccagni alle spalle di Verre, con sia Di Carmine che Stepisnki insieme al Pazzo in panchina. Alla fine è stato però proprio l'allenatore ad avere ragione, soprattutto contando il fatto che i suoi, pur essendo andati in svantaggio, sono riusciti a ribaltare la partita proprio con i gol di Verre prima, su calcio di rigore, e Zaccagni poi, al suo primo gol in Serie A.

Le scelte di Juric hanno pagato, come del resto stanno pagando da tutta la stagione, in un campionato fino a questo momento da incorniciare per gli scaligeri, a +11 dalla zona rossa della classifica occupata proprio dal Genoa di Davide Nicola. Tutti i reparti funzionano molto bene: Kumbulla e Rrahmani sono nel mirino di Inter e Napoli e quella del Verona è una difesa davvero affidabile. Così come il centrocampo, con Amrabat e Veloso che sono complementari e gli esterni che fanno alla perfezione il proprio compito. Insomma, il Verona può sorridere, Juric anche, a prescindere dalle scelte.