Le ragioni di Conte e quelle dell'Inter. Serve trovare delle alternative

© foto di www.imagephotoagency.it

Antonio Conte non le ha mai mandate a dire. Men che meno in queste ultime giornate, con i risultati della sua Inter che gli danno forza e possibilità di parlare liberamente davanti a microfoni e taccuini. Già dopo il pareggio col Parma il tecnico nerazzurro si era detto preoccupato per la ristrettezza della sua rosa, o almeno per la mancanza di alternative valide e di pari livello rispetto ai titolari. Una confessione pubblica che per il momento non pare aver attecchito in dirigenza, in vista di gennaio, ma il percorso da qui alla prossima finestra di mercato è ancora lungo. Vero è che Conte, per obbligo o per scelta, nelle ultime 4 partite (e più in generale da inizio stagione) giocate in 9 giorni ha sempre schierato la stessa formazione. Al massimo con 1-2 cambi rispetto alla precedente gara.

Una soluzione deve essere trovata - Delle due una. O la società asseconda Conte, apre nuovamente il portafogli ed interviene sul mercato il prossimo gennaio (un esterno destro, un centrocampista e un attaccante sembrano essere le priorità), o il tecnico deve inventarsi qualcosa attingendo in maniera più importante e costante da ciò che la panchina gli offre. Perché oltre a Lazaro, che pare esser stato bocciato (o quantomeno rimandato) senza grosse possibilità di appello, i vari Dimarco, Ranocchia, Borja Valero e Matteo Politano hanno avuto ben poche opportunità per mettersi in mostra. E magari potrebbero essere proprio loro le carte in più a disposizione del mazzo nerazzurro, nel caso in cui la società decidesse di arrivare con questa rosa al termine della stagione.