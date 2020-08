Le richieste di Conte e quelle del presidente Zhang. Inter, i temi trattati nell'incontro di oggi

Quali saranno le richieste di Antonio Conte e quali le risposte dell'Inter, nella persona di Steven Zhang? La Gazzetta dello Sport prova a raccontare nel dettaglio le posizioni e le prerogative delle due parti che oggi si vedranno per il confronto decisivo.

Per proseguire con entusiasmo il suo percorso all'Inter, Conte chiede sostanzialmente tre cose:

- più protezione mediatica, visto che nel recente passato si è sentito poco spalleggiato dai dirigenti

- più potere decisionale, cercando di snellire la catena di comando nerazzurra, anche in termini di tempi

- rinforzi top, ovvero creare un organico con innesti di qualità che permetta di dare l'assalto alla Scudetto

La proprietà risponderà a Conte e in caso di sviluppo positivo della discussione farà due richieste:

- il mercato ha dei paletti, i rinforzi saranno di qualità ma per ulteriori spese elevate (dopo Hakimi) servirà cedere qualche titolare

- comunicazione più soft, con uno stop ad uscite in stile post Bergamo o Colonia, quindi lesive della reputazione del club