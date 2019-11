Le risposte piccate di Antonio Conte. Ma gennaio è ancora lontano

Fonte: dall'inviato al Signal Iduna Park, Dortmund

© foto di www.imagephotoagency.it

Antonio Conte oramai ci ha preso gusto. Certo non che gli piaccia, ma dopo lo sfogo post Barcellona è arrivato pure quello post Dortmund. La sua Inter era reduce da un ko a tratti non spiegabile, dopo esser stata avanti di due reti all’intervallo. E Conte, nel post partita, si è tolto qualche altro sassolino dalla scarpa, probabilmente anche per isolare e difendere i suoi calciatori. “A loro non posso proprio rimproverare niente”, l’ammissione nella conferenza post partita. Ma a qualcun altro, seppur senza fare nomi e cognomi, Conte ha voluto lanciare un messaggio: “avremmo dovuto essere nelle condizioni di fare delle rotazioni e poter gestire meglio questi blocchi di 7 partite ravvicinate”, è un altro estratto della sua conferenza. Al quale si aggiunge anche una risposta alla domanda sulla programmazione e su come e quanto fosse stata rispettata: “L'ho fatta io insieme ai dirigenti, l'ho sempre detto e lo ribadisco. Magari mi sono fidato di alcune situazioni e non avrei dovuto…”. Il sasso è stato lanciato e inevitabilmente il rumore all’impatto è stato forte.

E’ il momento giusto? - Il messaggio era chiaro. E fra un “chi vuol capire capisca”, un “non si possono fare campionato e Champions in queste condizioni” e un “venga qualche dirigente a parlare”, il tutto è probabilmente arrivato a destinazione. Senza reazioni, per il momento. Per il momento… E dire che calendario alla mano al mercato di gennaio, unica e vera ancora di salvezza per i pensieri e le preoccupazioni di Conte, manca ancora parecchio. 6 partite di campionato e 2 di Champions. Nelle quali può davvero succedere di tutto. L’Inter potrebbe qualificarsi nel girone europeo come retrocedere in Europa League, o addirittura finire fuori da tutto. E in campionato potrebbe staccare la Juve, restare a braccetto o perdere terreno. Per questo iniziare a guardare adesso alla sessione invernale, dove storicamente si fanno pochi affari (Marotta dixit), rischia di diventare un boomerang. Perché ad oggi il primo e unico pensiero deve essere il campo, se si vuol restare concentrati al 101% (come giustamente Conte pretende). E parlare d’altro potrebbe distrarre qualcuno e creare alibi a qualcun altro. Ma certamente questo il tecnico nerazzurro lo sa bene. E i risultati, escludendo quello di ieri sera, sono ancora tutti assolutamente dalla sua parte.