Le rivali faticano, la Lazio ha bisogno di vincere. Inzaghi cerca risposte

© foto di Federico Gaetano

Ritornare alla vittoria. L'imperativo, per la Lazio di Simone Inzaghi, è uno soltanto in vista della difficile sfida contro il Cagliari, che arriva in un momento molto delicato per i biancocelesti. Sono sette le partite senza vittorie, tra campionato ed Europa League: mai i biancocelesti, nel recente passato, avevano inanellato una serie così negativa, causata anche dal rendimento al di sotto delle aspettative degli uomini più rappresentativi, su tutti Milinkovic-Savic e Luis Alberto. Il solo Immobile non è bastato a tenere a galla i capitolini. Adesso servono gli strappi del trequartista spagnolo e la fisicità del centrocampista serbo per avere la meglio dei sardi e riprendere a correre prima della sosta invernale.

Per fortuna, le avversarie dirette per il quarto posto non hanno accelerato. Il Milan non se la passa meglio, bloccato dal Torino e dal Bologna nelle ultime due giornate, mentre i cugini giallorossi stanno facendo ancora più fatica. Così, la lotta si è allargata ad altre contendenti: su tutte l'Atalanta di Gasperini, che ha battuto la Lazio lunedì scorso, ma anche Sampdoria, Torino, Fiorentina, Sassuolo e Parma sognano in grande dopo un avvio di stagione molto buono. Alla lunga i valori dovrebbero emergere, ed è quello che Inzaghi si augura. Sperando che il mercato di gennaio porti qualche rinforzo, soprattutto in difesa.