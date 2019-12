Le scommesse vinte di Pioli: Theo e Conti sì, Kessie nì e Piatek... no

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Continua la cura Pioli in casa Milan: la squadra, che ha mal digerito la guida di Giampaolo, sembra essersi messa a completa disposizione del tecnico parmigiano, il quale pian piano sta trovando elementi di gioco importanti e singoli su cui puntare senza dubbi. Tra questi figurano sicuramente i due esterni di difesa, costantemente tra i migliori in campo nelle ultime partite, oggi di certo: nettamente il migliore in campo Andrea Conti, ancora una volta decisivo nell'area avversaria Theo Hernandez, due che vanno sicuramente sulla lavagna delle "scommesse vinte" del tecnico parmigiano.

IL CASO KESSIE - L'esclusione dai convocati prima e dalla formazione poi dell'ivoriano aveva destato scalpore, specie perché l'ex Atalanta è stato un punto fermo della squadra con Montella, con Gattuso e con Giampaolo. Con Pioli invece il rapporto non è decollato e anche oggi ci si aspettava Krunic in campo dal primo minuto. Pioli stesso ha chiarito il superamento dei "problemi" avuti con Kessie nelle scorse settimane: "Cerco di essere nel rapporto con i giocatori chiaro: chi sbaglia paga ma non vuol dire che la porta si chiude per sempre. La squadra ha festeggiato tutta insieme ed è normale, è bene che festeggino ma da martedì c'è da lavorare duro".

IL PROBLEMA PIATEK - Il polacco, comunque apparso vivo e in condizione ben oltre l'accettabile, anche oggi ha sparato a salve: il prossimo obiettivo di Pioli non può che essere lui, lontano parente del letale killer di area di rigore ammirato con la maglia del Genoa lo scorso anno. Dal ritrovamento del vero "Pistolero" passeranno gran parte delle fortune offensive del Milan.