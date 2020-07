Le statistiche del derby di Torino. Sulle conclusioni i numeri danno contro a Moreno Longo

Arrivano le statistiche della Lega Serie A in merito al derby di Torino andato in archivio questo pomeriggio fra Juventus e Torino. A dispetto di quanto dichiarato dal tecnico granata Moreno Longo sul dominio della sua squadra con 17 tiri verso la porta di Gianluigi Buffon, le conclusioni del Toro sono 12 (sei nello specchio) contro i 15 dei bianconeri (sette nello specchio), mentre per quanto riguarda il possesso palla le statistiche vedono un 50% per entrambe le formazioni.