Le statistiche di Crotone-Juve 1-1: più tiri dei neo-promossi che dei campioni in carica

Tre tiri in porta per parte, tre tiri totali in più (11 contro 8) per il Crotone. Sono anche le statistiche della Lega Calcio a confermare, al 90', l'ottima prestazione degli squali contro la Juventus. In campo fin dai primi minuti senza alcun timore reverenziale nei confronti dei più quotati avversari, i rossoblù di Stroppa hanno chiuso infatti il match con un apporto offensivo maggiore seppur con un possesso palla leggermente inferiore (45% contro 55%).

Queste tutte le statistiche più interessanti di Crotone-Juventus 1-1: