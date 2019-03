Le stelle dell'Europa League - Con Hazard e Aubameyang sembra la Champions

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Otto nomi per otto squadre. L'Europa League entra nella fase più calda, con una scrematura importante che fa sembrare il torneo una Champions in miniatura: parlano le presenze di Arsenal e Chelsea, così come Napoli e Valencia. E giocatori di livello assoluto come Eden Hazard o Pierre-Emerick Aubameyang. Di seguito le stelle della fase finale del torneo:

Pierre-Emerick Aubameyang - Arsenal

A 29 anni è nel pieno della maturità. Segna più di tutti e fa segnare. Nel primo turno di Europa League Unai Emery l'ha tenuto a riposo la metà delle occasioni. Ora che il gioco si farà duro, i duri cominceranno a giocare. E col Rennes si è visto: doppietta nella sfida che doveva ribaltare un 1-3 che rischiava di lasciare fuori i Gunners dall'Europa.

Pablo Fornals - Villarreal Centrocampista totale, che può essere impiegato come trequartista ma anche come esterno d'attacco nel 4-2-4 potendo essere impiegato sia a destra che a sinistra. Nonostante le difficoltà della squadra in Liga, il suo rendimento è sempre stato più che soddisfacente tanto da guadagnarsi la convocazione del ct della Spagna Luis Enrique. L'Arsenal ci ha messo gli occhi, così come l'Atlético Madrid.

Eden Hazard- Chelsea

Settima stagione al Chelsea e con ogni probabilità questa sarà la sua ultima con la maglia dei blues. L'obiettivo è chiudere come ha iniziato, ossia con un'Europa League alzata al cielo. In un girone morbido e in turni a eliminazione diretta alla portata Sarri ha preferito risparmiarlo, facendolo giocare solo una partita da titolare e una da subentrato. Ora che si fa sul serio lo scenario dovrebbe cambiare.

Lorenzo Insigne - Napoli

Carlo Ancelotti l'ha avvicinato alla porta e Lorenzo il Magnifico ringrazia. Già 13 gol all'attivo, senza dimenticare il contributo notevole a livello di assist. Gol pesanti in Champions finora e la speranza è che la fame sia la stessa anche in Europa League, unico obiettivo rimasto ai partenopei.

Luka Jovic - Eintracht Francoforte

21 anni a breve, serbo, è un predestinato. È il più giovane marcatore dello Stella Rossa con 16 anni, 5 mesi e 5 giorni, battendo un record che apparteneva a Dejan Stankovic. Arrivato all'Eintracht, in prestito dal Benfica, è il più giovane giocatore a segnare 5 reti in una sola partita di Bundesliga (20 anni e 300 giorni). È a una rete dal primo posto dei marcatori sia in Bundesliga che in Europa League. Con 6 milioni il club lo riscatterà, certo di poter realizzare una plusvalenza importante.

Dani Parejo - Valencia È il giocatore più rappresentativo della squadra in termini di esperienza. Capitano del Valencia, dal 2011 è l'elemento di continuità in campo tra i vari cambi di guida tecnica. Cresciuto nelle giovanili del Real Madrid, vanta oltre 200 presenze coi valenciani. Curiosità: nonostante aver compiuto tutta la trafila delle nazionali spagnole, la prima chiamata nella nazionale maggiore è arrivata soltanto nel 2018.

Tomas Soucek - Slavia Praga

Centrocampista, 24 anni, prospetto interessante a prezzi sostenibili. Fisico imponente, 192 cm d'altezza, fa valere la forza fisica come recuperatore di palloni ma è in grado anche di giocare più avanti, inserirsi e segnare qualche gol. Particolarmente prolifico in campionato, dove ha segnato 8 reti e servito 5 assist.