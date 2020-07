Le tante occasioni per il Benevento dopo Loic Remy

È la squadra che può anticipare tutti sul mercato, perché sa già il budget su cui può contare, muovendosi prima su altri obiettivi. È stato così per Loic Remy, centravanti che l'anno scorso ha giocato nel Lille e che nella prossima annata sarà a Benevento, per un altro capitolo della sua lunghissima - e variegata - carriera da giramondo del gol. Può essere così per altri profili, da John Obi Mikel a Radamel Falcao, oppure Fernando Llorente o Amin Younes. Ci sono i margini per avere grossi profili, ma è bene non sbagliarli.

TUTTO SU GLIK - Il direttore sportivo delle Streghe, Pasquale Foggia, ha escluso una grossissima rivoluzione nel breve periodo. Cinque giocatori titolari, considerato anche come Inzaghi abbia vinto senza grossi problemi la Serie B, con addirittura sette partite di anticipo. Glik è uno degli obiettivi per mettere a posto la retroguardia, anche per l'esperienza che potrebbe apportare.