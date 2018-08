Le tante scelte di Spalletti: fuori Skriniar, Perisic e Vrsaljko

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

È stato un mercato faraonico, quello dell'Inter. Da Lautaro Martinez agli svincolati de Vrij e Asamoah, finendo per Politano. Sono quattro i cambi rispetto alla scorsa stagione, per i nerazzurri, che si trovano quattro pezzi da 90 in panchina. Milan Skriniar, un difensore centrale che, almeno sulla carta, è uno dei più costosi dell'intero panorama mondiale. Poi c'è chi se lo è giocato, il Mondiale, fino alla finale, come Perisic e Vrsaljko, che lasciano lo spazio rispettivamente ad Asamoah e D'Ambrosio. Infine out Nainggolan, qui più per problemi fisici che per scelta tecnica pura e semplice. Senza dimenticarsi Keita...

Il motivo per cui i nerazzurri, in quasi tutte le griglie, è alternativo a quello della Juventus. Spalletti può contare su grandi giocatori, anche in panchina e come possibili alternative. Poi c'è il campo che, a dir la verità, può scompigliare le carte in gioco e cambiare tutto. Ma gli alibi sono davvero pochi, con una squadra che può puntare legittimamente a vincere. Forse non tutto, ma quasi.