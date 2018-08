Le ultima sulla Sampdoria: Saponara punta a una maglia da titolare

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

La Sampdoria si prepara al big match di domenica contro il Napoli. Scalpita il nuovo acquisto Riccardo Saponara, che dovrebbe partire dal 1' al posto del poco ispirato Gaston Ramirez. Torna tra i convocati Caprari, in ballottaggio con Defrel per affiancare Quagliarella in attacco. Gli altri dubbi riguardano invece Colley ed Ekdal, favoriti al momento su Tonelli e Jankto. Indisponibili Praet (trauma al ginocchio) e il lungodegente Regini.

Questa la probabile formazione dei blucerchiati:

Sampdoria (4-3-1-2): Audero; Bereszynski, Colley, Andersen, Murru; Barreto, Ekdal, Linetty; Saponara; Defrel, Quagliarella.