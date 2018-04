Le ultime su Atalanta-Genoa, Gasperini rilancia il recuperato Ilicic

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

A quattro gare dalla fine il campionato comincia a emettere verdetti praticamente ogni settimana e ogni sfida diventa fondamentale per il cammino delle squadre, in ottica dei rispettivi obiettivi. L'Atalanta ne ha sicuramente uno importante da perseguire, con il sesto posto ampiamente a portata a 360' dalla fine: una conferma europea che sarebbe clamorosa e per cui la Dea dovrà combattere con Milan, Fiorentina e Sampdoria. Il Genoa invece, dopo aver trovato tre punti importanti contro il Verona, non sembra poter chiedere più molto al campionato. Di seguito i probabili schieramenti:

ATALANTA (3-4-2-1): Berisha; Toloi, Caldara, Masiello; Hateboer, Cristante, Freuler, Gosens; Ilicic, Gomez; Barrow.

Completamente recuperati Josip Ilicic, Andrea Masiello e Josè Palomino, tutti tornati a disposizione del tecnico in vista della sfida al Genoa. Rimangono fuori dunque Leonardo Spinazzola, Luca Rizzo e Filippo Melegoni. Davanti possibile conferma per Barrow come punto di riferimento offensivo, ma anche e soprattutto rientro di Ilicic al fianco di Gomez come spalle del giovane attaccante della Primavera orobica.

GENOA (3-5-2): Perin; Biraschi (El Yamiq), Rossettini, Zukanovic; Lazovic, Rigoni, Bertolacci, Hiljemark, Laxalt; Medeiros, Lapadula.

Pedro Pereira, Armando Izzo e Nicolas Spolli rimangono ai box: difficilmente rientreranno per la sfida alla Dea. Dubbio persistente in difesa per Ballardini che potrebbe decidere di lanciare EL Yamiq al posto di Biraschi, mentre davanti spazio alla rivelazione Medeiros al fianco di Lapadula. Hiljemark torna titolare in mezzo.