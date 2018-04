Le ultime su Atalanta-Inter, la grande occasione di Barrow

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

A sette gare dalla fine il campionato comincia a emettere verdetti praticamente ogni settimana e ogni sfida diventa fondamentale per il cammino delle squadre, in ottica dei rispettivi obiettivi. La sfida tra nerazzurri ha il sapore di Europa, con gli orobici che sognano il secondo sgambetto alle milanesi dopo quello dell'anno scorso. Spalletti sta vivendo però un ottimo momento con la sua squadra, apparsa in ottima forma anche contro il Torino, a dispetto della sconfitta. Di seguito le ultime dai campi da noi raccolte per il quarto anticipo di Serie A:

ATALANTA (3-4-1-2): Berisha; Toloi, Caldara, Masiello; Hateboer, de Roon, Freuler, Gosens; Cristante; Gomez, Barrow.

Gian Piero Gasperini ha dovuto rinunciare per tutta la settimana a Ilicic, Rizzo e Spinazzola, che hanno proseguito con i rispettivi programmi di recupero. Allenamento differenziato anche per Cornelius e Palomino, entrambi potrebbero esssere portati in panchina. Davanti sembra arrivato il momento di Barrow, la sua grande occasione dal 1'.

INTER (4-2-3-1): Handanovic; Cancelo, Skriniar, Miranda, D'Ambrosio; Vecino, Gagliardini; Karamoh, Rafinha, Perisic; Icardi.

Squadra che convince non si cambia: le assenze potrebbero però portare almeno ad un paio di sostituzioni, per squalifica e infortunio. Da valutare le condizioni di Antonio Candreva che resterà in dubbio fino a poche ore dall'inizio del match. Matias Vecino è invece recuperato, out Marcelo Brozovic per squalifica.