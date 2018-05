Le ultime su Atalanta-Milan: scalpita Ilicic. Kalinic o Cutrone dal 1'

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Sfida delle 18 di domenica tra l'Atalanta di Gian Piero Gasperini e il Milan di Gennaro Gattuso. E' scontro diretto per l'Europa League dove gli orobici ritrovano Caldara in difesa: il futuro giocatore della Juventus prenderà il posto di Palomino. Scalpita Ilicic: lo sloveno si gioca il posto con De Roon, Gasp dovrebbe confermare ancora una volta Barrow dall'inizio. Nel Milan, dopo il ko nella finale di Tim Cup contro la Juventus con un rotondo 4-0, si rinnova il ballottaggio d'attacco tra Kalinic e Cutrone: stavolta potrebbe spuntarla il croato. Torna Calabria dal 1', Romagnoli è favorito su Zapata per un posto in mezzo alla difesa al fianco di Bonucci. Biglia è recuperato ma dovrebbe andare in panchina, possibile titolare Locatelli più di Montolivo.

Atalanta (3-4-2-1): Berisha; Toloi, Caldara, Masiello; Castagne, De Roon (Ilicic), Freuler, Gosens; Cristante, Gomez; Barrow.

Milan (4-3-3): G.Donnarumma; Calabria, Bonucci, Romagnoli (Zapata), Rodriguez; Kessie, Locatelli (Montolivo), Bonaventura; Suso, Kalinic (Cutrone), Calhanoglu.